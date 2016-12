Trendsboard: L'app mobile #PepsiBuzz est sortie

[Citation nécessaire]

Comment créer unsur smartphone qui fasse remonter le meilleur (ou le pire ;-) des(13-17 ans) sur des sujets déterminés (musique, sports, LOL, ciné, people) ? Et en plus, comment mélanger de façon pertinente les news (médias, blogs), les tweets des célébrités, les vidéos Youtube ?Lorsquea confié cette mission à Trendsboard , la plateforme que nous avons imaginée avec Benoît Raphaël il y a quelques mois, j'ai eu un moment de méditation profonde... accompagné aussitôt de quelques sueurs froides. Bien entendu, j'ai quelque expérience de la chose, et les cinq années passées auprès de Wikio m'ont un peu aguerri à la problématique de l'agrégation de contenus ! Mais cibler une tranche d'âge, voilà qui était un challenge nouveau.Catégoriser les contenus en se basant sur les entités nommées , les termes et autres astuces, je crois savoir faire : 30 ans de recherches dans le domaine du traitement du langage, ça doit aider un peu ou alors il n'y a plus qu'à aller ramasser des champignons. En revanche, ramener Rihanna et Shy'm mais pas Johnny Hallyday ou Sheila (qui font aussi le buzz ces temps-ci...), c'est plus compliqué. Et comme je suis paresseux, je n'ai pas envie de créer à la main des bases de données avec des milliers de personnalités et termes "certifiés 13-17" ! Accessoirement, attraper les meilleurs tweets, les bonnes vidéos, touiller tout ça dans un bon équilibre... ceux parmi vous qui connaissent la jungle du Web 2.0 (tiens le compteur est bloqué), le merdier (pas d'autre mot) que constitue Youtube, et le foutoir (désolé) qu'est Twitter — ceux-là conviendront que l'affaire avait de quoi susciter quelques craintes (et comme toujours la cerise c'était les délais ;-)Eh bien, le challenge a été relevé, avec l'ami Thomas (mon bras droit des regrettés Wikio Labs) pour la techno, le talentueux Julien pour le design, Fuzu Media pour le client mobile... et je suis très fier du bébé (pour télécharger: iOs Android ) !J'entends bien sûr déjà dans le cénacle des fidèles lecteurs, qui préfèreraient me voir disserter — comme j'ai aussi plaisir à le faire — sur les étymologies grecques et latines , quelques voix qui murmurent en tournant discrètement l'index sur le front : le pauvre Professeur @Aixtal s'égare. Pfff... des trucs pour les djeunzs. Savent ni lire ni écrire : LOL, MDR, etc Je ne vous livrerai pas mes recettes (ou alors pas avec les bonnes proportions de farine et de sucre !), mais je dois avouer qu'en plus de zinzin, je suis probablement pervers, car j'y ai pris énormément de plaisir. Contrairement à ce qu'un regard trop rapide pourrait laisser penser, il y a de gros défis derrière cette petite app que nos ados vont mater sous les bancs des collèges ! Si vous me suivez depuis quelque temps, vous le savez : j'adore prendre les choses futiles très au sérieux — sans me prendre trop au sérieux , du moins je l'espère.Ou alors c'est peut-être sérieux, en fait : imaginez la même chose dans le domaine de l'économie, de l'environnement, de la santé... Ah oui, vous comprenez mieux où on va avec Trendsboard ? ;-)