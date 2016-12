Débat: Moi, François Hollande

Tous les commentateurs ont relevé la tirade finale delors du débat qui l'opposait à... Répétée 15 fois. Une belle anaphore, figure chère à la plume de Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, dont elle a été en quelque sorte la marque de fabrique en 2007 (voir étude ici et ici ). Au-delà de cet écho, dont on ne saura jamais s'il était un clin d'oeil ironique, l'affirmation du moi chez le candidat socialiste, présenté souvent comme consensuel et rassembleur, voire « mou », a pu surprendre.Je me suis livré à une analyse quantitative rapide sur l'usage des pronoms dans le débat par les deux protagonistes. Les résultats sont assez étonnants. On sait que Nicolas Sarkozy était un fervent adepte duet du— égotisme linguistique sur lequel Ségolène Royal n'était pas en reste (voir détail ici ici et ici ). Avant-hier soir, c'est François Hollande qui s'en est fait le champion. Sarkozy et Royal utilisaient le pronom17 à 18 fois pour 1000 mots (en 2007), Hollande monte le curseur jusqu'à 22,6. Il ne rattrape pas tout à fait son modèle (gestuel et linguistique),, qui battait tous les records avec 24pour 1000 mots, mais il s'en approche (on se peut sans doute pas rejoindre complètement Dieu). Nicolas Sarkozy est resté fidèle à lui-même, avec presque 17pour 1000 mots, comme en 2007. Len'est pas en reste, puisque Hollande l'utilise carrément deux fois plus que Sarkozy (3,4 contre 1,6 pour 1000 mots).L'usage de la première personne en complément (c'est-à-dire) est également assez éloquent, puisque là, les fronts se renversent :Nicolas Sarkozy prend le dessus. Ce n'est pas anodin : c'est un peu plus compliqué, bien entendu, mais comme on l'a en gros appris à l'école, leagit, lesubit. Et Nicolas Sarkozy était largement dans une séquence delors du débat :etc.En opposition, le, globalement accusateur, était prépondérant chez Hollande, qui a manifestement réussi à placer Nicolas Sarkozy sur la défensive pendant une grande partie du débat :Enfin, comme je l'avais fait remarquer en 2007, les pronoms ne valent qu'avec des verbes, et c'est sur la formuleque Nicolas Sarkozy était véritablement champion toutes catégories (voir ici ). Mais avant hier soir lesarkozien était manifestement en berne. François Hollandedeux fois plus.Comme disait René Char, les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux...