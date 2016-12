Trendsboard: Analyse du buzz #geonpi

Vous avez sans doute croisé ce mouvement né dimanche, qui s'est autobaptisé. Un hashtag sur Twitter ( #geonpi ) avec plus de 6100 tweets au moment où j'écris, une page Facebook avec plus de 24 000 likes, des articles dans tous les grands quotidiens... Plus d'une agence de com en rêverait.Tout est parti d'un papier de Jean-David Chamboredon (patron d'un fond d'entrepreneurs internet) dans La Tribune : Une loi de finances anti-start-up? qui expliquait grosso modo que la loi de finances en préparation allait tuer les startups. L'argument est frappant (je résume) : en taxant les revenus du capital comme ceux du travail, un actionnaire de startup verrait son bénéfice amputé de 60% à la revente (impôt sur le revenu + CSG/RDS). Ce chiffre s'est avéré faux (voir ici ) mais il reste néanmoins élevé, et même les plus modérés (par exemple Benoit Raphaël dans ce billet ) se demandent s'il ne s'agit pas purement et simplement d'un "bug" dans le projet de loi, qui va être aussitôt rectifié. L'inquiétude est réelle : qui voudra alors, dans ces conditions, encore investir dans des startups en France ? La mesure serait contradictoire avec l'orientation même qu'affiche le Président de la République : favoriser l'innovation, la recherche, les petites entreprises...Aussitôt Twitter s'enflamme sur le hashtag #geonpi , les patrons de startup en tête, et bien entendu je branche mes outils, c'est-à-dire désormais la plateforme Trendsboard dont je vous ai déjà parlé ici et ici . L'argument est simple :Et le feu d'artifice est lancé :Pour l'instant, le mouvement ne semble pas faiblir. La courbe montre les deux journées d'hier et d'aujourd'hui, avec le repos nocturne inévitable. Un pigeon ça dort aussi.Je suis évidemment le hashtag #geonpi, mais la plateforme Trendboard de repérer les autres hashtags, les mots-clés qui gravitent autour du thème, les users influents, pour les tracer (traquer ?) au fur et à mesure. Voici par exemple les principaux hashtags qui se sont développés autour de ce "meme" (tiens, il tombe en désuétude ce mot?) :J'ai un peu de perte, parce que je n'ai lancé l'outil que lundi matin... La v2 permettra de remonter le temps (si), mais il nous reste un peu de travail (on finit d'astiquer la Deloreane).Voici les URLs les plus retweetées (Le Figaro: peut mieux faire !) :Comme toujours mes outils retournent l'analyse sémantique, et l'image est assez instructive... On voit en particulier que le débat s'est vite entremêlé avec celui des autoentrepreneurs qui se sentent également lésés dans la nouvelle loi de finances. Les intérêts des uns et des autres divergent pourtant largement par le nombre de 0 qu'ils peuvent aligner devant le symbole €... Il y a de gros pigeons et des petits, mais finalement une certaine solidarité aviaire semble s'être créée :Les influenceurs sont assez intéressants à observer également. Je regrette de ne pouvoir vous inclure une version cliquable (saleté de plateforme de blogs archaïque). @DefensePigeons est le compte "de la marque" en quelque sorte (à qui j'ai volé l'image du pigeon incluse en tête d'article), on y reconnaît aussi les comptes des medias qui ont relayé l'info, et les principaux "activistes" — d'un bord comme de l'autre, car des communautés et contre-communautés se sont formées au fil du temps.Le paysage est beaucoup plus amusant à regarder de façon dynamique. Pour l'instant je ne suis pas en mesure de vous générer une animation, je dois donc vous décrire avec des mots. On peut dire que globalement, la journée d'hier a été dominée par les "pigeons", avec quelques très timides soutiens à droite (Valérie Pécresse et NKM) à part les activistes habituels (@MadameMichu par exemple) — peut-être pour ne pas donner le sentiment d'un mouvement manipulé ou récupéré ? ou bien l'UMP s'est-elle endormie jusqu'aux élections? Puis Fleur Pellerin réagit, et la réaction se fait entendre de façon progressive et de plus en plus soutenue. Le #pigeon bashing se met en place. Ténors : @rosselin, @sebmusset, etc.Et cet après-midi, à 14h11 très exactement, Florent Latrive ( @latrive ) lance un petit tweet ironique qui n'a l'air de rien :Le tweet en lui-même n'est retweeté qu'une fois, mais un contre-hashtag est né: #geonpistyle , sur le monde Gangnam style, je suppose. Florent ne se décourage pas, et récidive :Cette fois c'est le jackpot (à quoi cela tient-il le succès d'un tweet... à l'heure du café ou pas!). Le #geonpistyle est lancé et les twittos se déchaînent. Extraits :De méchants twittos disent que c'est #gauchostyle. En tout cas, j'espère qu'on peut être entrepreneur et avoir le sens de l'humour !Je suis quant à moi comme @LaPeste , je ne m'en lasse pas: