Présidentielle: La présence des candidats sur le Web entre les deux tours

Juste avant le premier tour, j'avais montré ( ici ), grâce à ma plate forme qui analyse en temps réel plusieurs milliers de sources (médias et blogs), que lesreflétaient d'assez près les mouvements d'opinion. Il faut bien sûr prendre tout cela avec prudence, car nous manquons d'études et de recul, mais on y voyait en particulier juste avant le premier tour, les trois tendances que les instituts de sondage n'avaient pas très bien estimées : le tassement de Jean-Luc Mélenchon, la percée de Marine Le Pen et une remontée assez franche de François Hollande.Voici ce que donne la plate forme pour les deux finalistes sur les dernières semaines :On voit que lors du premier tour les courbes sont très serrées, ce qui correspond grosso modo au résultat du scrutin. Le nombre de citations dese tasse ensuite pendant toute la durée de l'entre-deux tours (ce qui est conforme à ce qu'ont observé les instituts de sondage). Puis le candidat socialiste remonte à égalité pour le débat, et dépasse très légèrementsur la journée d'hier. Les courbes sont en tout cas très proches dans la dernière ligne droite. Je ne sais pas s'il faut croire la sagesse des foules du Web, mais il se pourrait bien, comme le disent certains, que cette élection se fasse sur le fil du rasoir...