Présidentielle: La présence des candidats sur le Web

A la veille de la trêve pré-électorale, je crois que c'est le moment de publier quelques données extraites de ma plateforme d'observation qui analyse quotidiennement plusieurs milliers de sources d'actualité sur le Web. Je ne sais d'ailleurs pas si demain cela ne pourrait pas être considéré comme un sondage (et je n'ai pas 75000 euros de côté pour le cas où !)...Voici donc ledes principaux candidats depuis fin septembre que j'ai pu relever sur les principaux médias et blogs francophones, cumulé par semaine :On voit qu'à part les pics notables de la primaire socialiste et du Bourget,est resté constamment en retrait par rapport à— même si celui-ci se plaint depuis quelques jours de ne pas être suffisamment exposé dans les médias. Le rôle double du candidat-président y est sans doute pour quelque chose, avec notamment la crise à l'automne, puis les dramatiques événements de Toulouse, mais son entrée en campagne, forte en attaques et polémiques, explique aussi probablement une grande partie de son avance médiatique sur François Hollande en février-mars.Le décrochement de Nicolas Sarkozy correspond peut-être au début de la période de stricte égalité des temps de parole dont il se plaint, mais on notera que la presse écrite et les blogs, observés ici, n'y sont pas soumis ! On notera qu'elle correspond aussi très exactement au début de l'émergence deavec le meeting de la Bastille le 18 mars, qui, finalement, lui a peut-être volé la vedette dans l'actualité, à un moment où sa stratégie de campagne devenait peu lisible... Après la surprise initiale, le candidat du Front de Gauche plafonne néanmoins très clairement dans le nombre de citations, comme c'est le cas, je crois, dans les sondages.La toute dernière période me paraît assez intéressante. En effet, la stagnation de Mélenchon se double d'une forte remontée deet dequi rejointdans la dernière semaine.Voici un zoom sur le dernier mois, en données journalières (la journée d'aujourd'hui est absente car incomplète) :Depuis le début de la semaine, les deux principaux candidats sont à égalité, etexplose littéralement sur internet.Alors, vague rose ? vague bleu marine ? Nous verrons bien dimanche, mais une fois encore, l'observation à grande échelle du buzz sur internet est pleine d'enseignements...