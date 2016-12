Expertises vocales: Lettre à Jérôme Cahuzac

Monsieur le Ministre,Je me permets de vous faire parvenir cette information qui peut vous être utile dans les circonstances actuelles.La plupart des chercheurs en technologies du langage considèrent que lesmanquent totalement de fiabilité en l'état actuel de la technique, et qu'elles peuvent difficilement aboutir à l'identification des individus — a fortiori quand les enregistrements sont de mauvaise qualité.Une pétition a même circulé il y a quelques années, lancée par laet leVous trouverez un exposé grand public de ce point de vue ici:et un article par mes collègues Louis-Jean Boë et Jean-François Bonastre dans le Journal duCe sont, à mon sens, les meilleurs spécialistes français sur la question.Bien cordialement,Jean Véronis, Professeur (Aix-Marseille Université)Ex-président de l'association pour le Traitement Automatique des LAngues (ATALA)