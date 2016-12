Trendsboard: La version US c'est parti !

N'y a-t-il pas un bon article à faire pour la rubrique Insolite de quelques journaux en ligne ? Personne ne l'a encore fait en français, si j'en crois Google News...

On vous tient au courant. Et pour en savoir plus, suivez-nous sur Facebook









Grande excitation chez Trendsboard ce matin. Un nouveau bébé est né...! La version US commence à tourner. Déjà plusieurs milliers de sources, et les buzz commencent à arriver sur nos écrans. On peut dire que c'est une version 0.0.0.1 : il y a encore énormément de travail, mais d'ores et déjà, je sens que c'est un outil qui va devenir le compagnon indispensable des salles de rédac. Prenons par exemple cette histoire, qui buzze depuis quelques heures aux US :