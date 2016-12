Trendsboard: Analyse d'un buzz cochon

Lorsque j'ai écrit mon billet sur le fermier qui se fait manger par ses cochons ( hier ), j'ai eu le sentiment qu'il contenait tous les ingrédients pour unen France. Insolite, décalé, un peu gore, les internautes (et donc les médias) adorent.Je ne m'étais pas trompé. Hier soir, l'histoire était en une de Trendboard FR (c'est-à-dire que c'est elle qui a été le plus partagée sur les réseaux sociaux), avec pas moins de 10 médias qui l'ont reprise : 20 Minutes, BigBrowser (Le Monde), LeProgrès, Le Figaro, etc.. C'est 20 Minutes et BigBrowser qui raflent de très loin la mise (le nombre à gauche de la news indique le volume de partage sur une échelle de 0 à 10) :Laest un cas d'école intéressant. L'événement s'est produit lundi dans la matinée dans l'Oregon, heure locale, c'est-à-dire en fin de journée pour nous. La première news (en tous cas, que j'aie pu repérer) est apparue sur le site d'une télé locale , KMTR, (et évidemment relayée sur les ondes) vers 1h de l'après-midi (c'est-à-dire en soirée heure française). Elle a commencé à être reprise au niveau national en soirée (par exemple ici à New York), c'est-à-dire en pleine nuit pour nous. Comme je l'expliquais hier , la toute nouvelle plateformea repéré le buzz pendant mon sommeil, et il est apparu gentiment sur notre dashboard au p'tit déj. J'ai publié mon billet en fin de matinée, et j'ai attendu tranquillement la suite, en observant les pigeons Le suspect habituel sur ce genre d'histoire,le collectif de journalistes du Monde qui surveille "le meilleur d'Internet" pour nous, publie un article à 15h24. Ils lisent peut-être mon blog, mais de toute façon c'est le genre d'histoire qu'ils repèrent quotidiennement. Je présume que la détection est faite à la main, avec Google News, un Google Reader truffé de sources insolite US, etc. (aparté: les amis, ce serait intéressant d'en discuter ;-) Ca marche d'ailleurs très fort. BigBrowser, spécialisé dans ce genre de buzz insolite (l' orang-outan qui fume , etc.) est régulièrement en tête des news les plus partagées dans nos outils, et en tout cas, enterre littéralement les articles classiques du Monde. Le coup des cochons a rapporté plus de 5200 likes au Monde.fr au moment où j'écris, l' article bien plus sérieux sur les entrepreneurs pigeons à peine 600. En termes de nombre moyen de partages par article publié, c'est le média (ou assimilé) qui se tient régulièrement en pôle position sur nos outils. Sur les sept derniers jours, par exemple, seule Najat Vallaud-Belkacem a fait mieux (mais ce n'est pas un média, n'est-ce pas ?).Les autres médias (qui lisent aussi mon blog et surtout BigBrowser...), s'engouffrent dans l'appel d'air et publient eux aussi sur la fable triste du fermier et des cochons. Le plus réactif a été 7sur7.be vers 16h, mais tous les autres ont publié en fin de journée à partir de 19h. Les succès ont été divers. 20Minutes s'en tire très bien, mais pour les autres c'est mitigé, voire même parfois complètement raté.Il y a de nombreux facteurs qui font qu'un article va être repris sur les réseaux sociaux, cela tient au site, à sa stratégie, à son image, à son ergonomie, etc. Ce serait trop long d'en discuter ici. Un facteur très important, néanmoins, c'est la. Le premier qui se place inonde ses amis et followers et c'est plus difficile pour ceux qui arrivent après. Une partie du public potentiel a déjà vu, et ne partage plus. Le Like est un fusil à un coup. BigBrowser a réagi assez vite, en milieu d'après-midi, mais avec de bon outils, l'article aurait pu être publié dès le matin.Les Britanniques l'ont compris. Le DailyMail a carrément publié l'histoire à 4h du matin. Douze heures avant les plus rapides des médias français, 16h avant les autres.L'information moderne est devenue une compétition féroce. Google News ne fait pas tout. La part des réseaux sociaux dans l'audience est de plus en plus critique. Réussiront ceux qui savent prendre ce virage, et... s'outiller.