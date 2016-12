Ayrault: Un discours sans surprise

Pas de lyrisme dans le discours de politique générale de voir le discours sur ma base des discours de politique générale de la Ve République). Le personnage ne nous a pas habitués aux grands élans d'enthousiasme et de grandiloquence, et il a été égal à lui-même: sérieux, sobre, technique. Bien que vieux routier des prises de parole à l'Assemblée (mais de l'autre côté des bancs), il ne se révèle pas non plus excellent orateur : il suit ses notes au plus près, bafouille à diverses reprises, donne du "Chers collègues" aux députés avant de se reprendre. La force de l'habitude sans doute !Ce discours est donc sans surprise sur la forme. Sur le fond, il ne l'est sans doute pas plus: on est dans la continuité de la campagne de François Hollande, dont il reprend, fidèlement, un à un, les engagements. Bien entendu, la marge de manoeuvre est étroite pour le discours inaugural du Premier ministre dans le nouveau calendrier lié au quinquennat : comment pourrait-il annoncer des mesures contradictoires avec celles du candidat à la présidentielle ?Mais la constance est ici frappante. Elle est d'ailleurs en droite ligne avec celle de la campagne du candidat Hollande, et de sa propre posture de Premier ministre depuis l'élection. Si elles ne nourrissent guère l'appétit médiatique (on cherchera en vain la "phrase choc"!), sobriété et constance ont peut-être comme vertu (et comme but) de rassurer l'opinion et les marchés en des temps mouvementés.Rassurer est d'ailleurs clairement le filigrane du texte. Les mots qui fâchent,et, n'y figurent que ponctuellement, et pour les récuser. Le mot le plus employé du discours (à part quelques mots obligatoires commeou) est(prononcé 22 fois). Peut-on faire un redressement sans rigueur demanderont quelques mauvaises langues?Mais le motest devenu inutilisable en politique depuis le fameuxde Mauroy: les mots s'usent... Le mota l'avantage d'être neuf. Il a aussi un avantage indéniable par rapport au mot. Il reporte le problème sur les prédécesseurs: on redresse quelque chose qui a été tordu, dégradé, abîmé. Comprenons au choix: cinq ans de sarkozysme ou dix ans de droite au pouvoir...Le deuxième mot le plus important est celui de(prononcé 20 fois). L'association répétitive de ces deux mots (qui n'est pas sans rappeler l'de Ségolène Royal) contient toute la stratégie Hollande/Ayrault. La rigueur (pardon, le) passera si l'on a l'impression que les efforts sont justement répartis.Mais là non plus, il n'y a pas de surprise. Cette dualité était bien déjà le leitmotiv de la campagne. La fidélité au programme et aux thèmes présidentiels n'excluait pas forcément un discours qui prenne quelque hauteur propre. La Ve République a connu des discours visionnaires. Ceux de Chaban ou Rocard ont par exemple livré une analyse de la société française qui a fait date.Il y aurait sans doute eu matière à une analyse en profondeur de la période de crise que nous traversons. Nous nous contenterons d'un discours-catalogue. Mais si l'on y songe, la vision et l'éloquence de Chaban et Rocard n'ont guère servi leur carrière politique ultérieure... Quant à la " nouvelle société ", on l'attend toujours: les Français jugeront sans doute plutôt les résultats que les discours!