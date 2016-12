Législatives: Philippe et Catherine, les prénoms des candidats

J'ai publié hier la carte de la non-parité dans les candidatures pour les législatives. Voici aujourd'hui une étude des prénoms des candidats. Les grands gagnants sontetCes prénoms nous disent des choses. En croisant avec les données de l'INSEE, on voit que Philippe et Catherine ont eu leur pic de popularité en 1963. On peut faire de même avec les prénoms les plus fréquents, Michel, Alain, Isabelle, Anne et les autres, et on a à peu près la même image : le candidat-député français tourne autour de la cinquantaine...Quant à l'origine culturelle des prénoms, le tableau ci-dessus parle tout seul... Il énumère gentiment les saints du calendrier. Il faut descendre à la 70ème position chez les hommes avec un(14 candidats) et à la 110ème chez les femmes avec une(5 candidates).