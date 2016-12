Législatives: Carte de France de la (non)-parité

Je me suis amusé à analyser la liste des 6611 candidats aux législatives diffusée par le ministère de l'Intérieur. On a largement dit dans la presse que 2646 de ces candidats sont des candidates, soit 40,0%. En comptabilisant les civilités,ou, j'ai réalisé une(cliquer pour agrandir) :Douze départements sont particulièrement vertueux et atteignent ou dépassent la parité, la palme revenant à l', avec 60,0% de femmes candidates :A l'inverse, on trouve quelques cancres... L'ne brille pas par son féminisme. A Wallis-et-Futuna, aucune femme sur les 6 candidats. Les autres DOM ne sont guère mieux lotis. En France métropolitaine, 14 départements n'atteignent pas un tiers de candidates. Bonnet d'âne pour la