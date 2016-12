Appli: France 2012 - Législatives

Vous avez peut-être téléchargé l'pour iPad et smartphones, que nous avons réalisée pour Radio France et l'AFP avec mes amis Benoît Raphaël , le graphiste Julien Tauvel et l'équipe Revsquare à New York (Benoît l'avait décrite ici ). Attention,® ;-) Ce sont mes algorithmes qui sont à l'oeuvre pour tout le "backoffice", c'est-à-dire la détection des termes et entités nommées (personnes, lieux, partis et autres), le "clustering" (groupage des news sur le même sujet) et la catégorisation, l'analyse du buzz sur les réseaux sociaux, etc. — un ensemble de technologies que nous appelons, et dont nous vous reparlerons bientôt avec Benoît !Je suis très heureux de vous annoncer la nouvelle version, qui va suivre les législatives jusqu'à la fin juin. Vous pouvez la télécharger sur l' AppStore ou Google Play Voici une copie d'écran de laconstruite automatiquement :Des carrousels latéraux inspirés des jeux vidéos permettent de filtrer les nouvelles, à gauche, en fonction deset à droite, en fonction desEnfin, lapermet de filtrer les articles qui concernent votre région grâce à la détection des noms de lieux (avec la désambiguïsation made in Véronis, pour les cas comme Orange ou Cher...)J'espère que vous aurez plaisir à tester cette application, qui est une première pour Radio France et l'AFP. J'en profite pour remercier au passage, directeur des nouveaux médias de Radio France, assisté d', ainsi que, directeur adjoint de l'information à l'AFP, qui ont mis tout leur enthousiasme dans ce projet. Je sens que cette collaboration naissante augure de grandes et belles choses !