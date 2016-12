Vincennes: La panne de tweets était bien réelle

Le MTTR Mobitower de Calzavara

J'ai reçu un certain nombre de mails et de commentaires après mon billet d'hier , et, le directeur de la campagne numérique de François Hollande vient de me le confirmer : il y a bien euà Vincennes pendant le meeting du candidat PS — mes outils n'avaient pas rêvé. Mais cette panne n'était pas due à la fatigue des équipes (qui semblent plutôt gonflées à bloc si j'en juge par les réactions...), mais à des difficultés techniques : absence de couverture réseau, pas de 3G et même les téléphones ne passaient pas. De nombreux témoignages le confirment.Bien entendu, la couverture réseau sur les pelouses de Vincennes est moins dense qu'en plein Paris, mais je pense que l'afflux d'une centaine de milliers de personnes à la Concorde (selon les organisateurs, comme on dit...) aurait dû aussi complètement saturer le réseau. Alors, sans vouloir entrer dans une facile théorie du complot, on peut légitimement se poser une question ou deux.Le grand public le sait très peu, car les opérateurs sont de la plus extrême discrétion sur le sujet, mais lors des grands rassemblements de personnes (concerts, événement sportifs, etc.) ou des catastrophes naturelles, ils déploient sur le terrain dessous forme de camions légers (les COW ou COLT, respectivement Cells on Wheels et Cells on Light Trucks) ou de containers posés temporairement sur place (les CIAB, Cells in a Box) — voir par exemple cet article du New York Times à propos du discours inaugural d'Obama en 2009 ou l' article de Wikipedia A la réfléxion vous vous dites peut-être que vous avez aperçu ce genre d'engin autour des stades ou pendant les festivals... Cherchez sur Internet, vous serez surpris de la difficulté que vous aurez à trouver de l'information. Il faut dire que les gens qui n'aiment pas avoir des antennes sur leur toit ou près de l'école de leurs enfants apprécieraient peut-être moyennement de savoir que ces bidules se promènent autour d'eux avec un encadrement (distance du public, etc.) qui semble assez flou.Alors... Je ne suis pas journaliste, et ce n'est pas à moi d'enquêter, mais je parierais que de ces camions on en a aperçu hier près de la Concorde, et aucun à Vincennes.