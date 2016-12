Présidentielle: Le Web a fait mieux que les sondeurs

Je constatais vendredi le tassement de Mélenchon dans les, la percée de François Hollande et celle de Marine Le Pen, et je concluais par une double question : "". Nous avons vu. Le Web a fait mieux que les sondeurs, qui n'avaient pas vu venir le remplacement de Mélenchon par Le Pen, et qui donnaient Hollande et Sarkozy plutôt au coude à coude. Ce serait intéressant d'avoir les chiffres bruts des sondeurs, car, comme l'on sait, ils se livrent à des redressements (indispensables étant donné les tailles très faibles d'échantillon), mais ces redressements ne sont ni plus ni moins que des modèles, c'est-à-dire qu'en sortie on retrouve ce qu'on a injecté comme hypothèse, et donc l'analyse politique (et historique) des instituts (voir deux études récentes ici et ici )...Ne soyons pas naïfs. Je ne prétends pas que l'analyse des mouvements d'actualité sur Internet donne le résultat des élections. Mais pour bien moins cher qu'un sondage, ils ont donné à plusieurs reprises des tendances pas plus fantaisistes (voir en 2007 ici et ici , et lors de la primaire socialiste ici ici et ici ). Il y a là un champ d'étude à creuser !