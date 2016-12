Campagne: Hollande en panne de tweets ?

Beaucoup d'yeux étaient braqués sur la place de la Concorde et le Château de Vincennes aujourd'hui... Les miens étaient rivés sur, et maintenant que la poussière retombe, que les obscurs et sans-grades démontent les échafaudages et ramassent les poubelles, je vous livre une observation qui m'a intrigué. On a dit que la campagne se jouait aussi beaucoup sur Internet cette fois-ci, et les équipes ont mis en place des cellules dédiées au twittage et retwittage intensif. Mais aujourd'hui, celle du PS était peut-être un peu fatiguée (la campagne a été longue, primaires comprises !)... ou alors simplement à la fête (la courbe ne reprend que les tweets francophones, pour des raisons exposées ici ) :Ou bien peut-être que, le soleil luisant, comme dit leur candidat, les militants ont le sentiment d'avoir déjà gagné. Je ne sais pas plus que quiconque ce que dira la météo dimanche prochain, mais je me demande si cette perte de rythme ne pourrait pas amener quelques nuages (d'autant que la lune Mélenchon semble faire un peu d'ombre à ce timide soleil...).

PS (si je puis dire...)

La panne était bien réelle ( lire la suite ).