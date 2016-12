Sarkozy: Ce soir y a-t-il de la lumière ?

Il faisait bien sombre hier. Mais ce soir il y a de la lumière.

Françaises, Français, aidez - moi !

Françaises, Français ! Voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir.

Françaises, Français ! Aidez - moi !

J'ai été surpris par la formule «» dans la bouche deà Villepinte cet après-midi. Il est vrai qu'il l'avait déjà utilisée à Marseille le 19 février, mais elle est assez paradoxale de la part du candidat-président, puisque lui-même ou son parti ont depuis 10 ans tous les pouvoirs, y compris les deux chambres jusqu'au basculement récent du Sénat. Pourquoi et par qui devraient-ils être aidés ? La formule avait été utilisée en 2006 et 2007 par, mais celle-ci avait effectivement besoin d'aide : elle était opposante, et même en butte aux antagonismes internes de son propre parti. On conçoit donc qu'elle en appelle directement aux Français.En fait, à mon avis la formule ne renvoie pas tellement à Ségolène Royal (je ne sais pas si elle a fortement imprégné les esprits dans la bouche de la candidate socialiste...). Sans doute soufflée par Henri Guaino, elle s'inspire surtout du, qui l'a prononcée dans son allocution télévisée du 27 juin 1958 , lors de son retour au pouvoir en pleine guerre d'Algérie :Il l'a réitérée le 23 avril 1961 après le putsch d'Alger :La posture gaullienne est évidente depuis quelques jours chez Nicolas Sarkozy, qui, comme le Général, déclare qu'il se retirera de la vie politique s'il est battu. Cela a réussi à de Gaulle en 1965, moins en 1969. L'arme est à double tranchant.Mais la situation est tout de même assez différente pour Nicolas Sarkozy. Sur fond de guerre et de putsch, de Gaulle a besoin du soutien populaire en 1958, comme en 1961. Il est le principal opposant — au régime des partis de la 4e République — et son arrivée au pouvoir est controversée. On voit en revanche mal qui a pu empêcher Nicolas Sarkozy ministre, puis président, d'agir.La posture renvoie donc aussi à une constante du discours sarkozien, déjà présente en 2007, celui d'un ennemi invisible qui empêche de « dire les choses » — maintenant, qui empêche d'agir : la pensée unique, l'intelligentsia, les corps intermédiaires.Je ne sais pas si ce soir soudain il y a eu de la lumière. On verra ce qu'en disent les enquêtes d'opinion dans les prochains jours...